Vilafranquense anuncia chegada de Ricardo Chéu

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira Ricardo Chéu como novo treinador da equipa, sucedendo no cargo a Rui Borges, tal comoantecipou."O técnico de 41 anos chega à União depois de ter terminado a sua mais recente experiência no DOXA. Conta também com experiências acumuladas na II Liga ao serviço de Ac. Viseu, Freamunde, União da Madeira ou Estrela da Amadora", pode ler-se na curta publicação partilhada nas redes sociais.Em sentido inverso, Rui Borges rumou a Mafra onde já foi confirmado, ocupando o lugar deixado vago por Ricardo Sousa.A equipa com sede em Vila Franca de Xira ocupa o 5º lugar com 30 pontos ao cabo de 19 jornadas e a apenas quatro pontos do 3º lugar, que garante acesso ao playoff de acesso à Liga Bwin.