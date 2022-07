Vilafranquense anuncia contratação do defesa Anthony Correia por duas épocas

O Vilafranquense, clube da Liga Sabseg, anunciou a contratação do defesa Anthony Correia, proveniente do Estrela da Amadora, tal como Record noticiou

O defesa-central é o terceiro reforço dos ribatejanos, depois de Ricardo Dias (ex-Académica) e Fábio Duarte (ex-Benfica B), e já se juntou ao plantel que trabalha às ordens do técnico Rui Borges.

Formado no Vitória de Guimarães, Anthony Correia, de 22 anos, alinhou pelo Estrela da Amadora nas últimas duas temporadas, depois de já ter jogado ao serviço da equipa B e de sub-23 do Sporting de Braga, e também do Leixões, emblema no qual completou o processo de formação e pela qual se estreou no escalão sénior.