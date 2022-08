Vilafranquense anuncia criação de equipa B com vários antigos juniores do clube

A SAD do Vilafranquense anunciou esta quinta-feira a criação de uma equipa B que irá competir na 3ª Divisão da Associação de Futebol de Lisboa já esta temporada. A referida formação irá ser orientada pelo técnico Pedro Gil e ter Paulo Robles, treinador dos sub-19, como diretor.Os ribatejanos voltarão, assim, a ter uma equipa de futebol sénior a jogar no Campo do Cevadeiro, em Vila Franca de Xira, algo que a equipa profissional está impedida de fazer pela Liga Portugal pela falta de condições do recinto para receber encontros da Liga SABSEG. Os adeptos do Vilafranquense poderão também voltar a ver vários jogadores que deram cartas na formação nos últimos anos, em particular na equipa de juniores que figura desde 2019 na 1ª Divisão nacional da categoria."No âmbito do processo de desenvolvimento do futebol de formação, a União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD decidiu criar uma equipa B de futebol sénior capaz de se constituir como um novo espaço competitivo para os nossos jovens atletas", pode ler-se em comunicado.