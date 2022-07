Vilafranquense anuncia quarteto de reforços para 2022/23

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira as contratações dos jogadores Leandro Tipote, Júnior Franco, Idrisa Sambú e Bruno Almeida para a quarta temporada consecutiva do clube na Liga Sabseg.

O avançado Leandro Tipote chega depois de uma época em que apontou dois golos em 19 partidas pelo Estrela da Amadora, enquanto Júnior Franco, que em 2021/22 esteve inativo, depois de ter representado o Penafiel em 2020/21, volta à competição e será mais uma opção para o meio-campo da formação orientada por Rui Borges.

Por sua vez, o extremo Idrisa Sambú, proveniente dos romenos do Gaz Metan, passou com sucesso um período à experiência no plantel e assinou contrato em definitivo, ao passo que o defesa Bruno Almeida (ex-Vitória de Setúbal), vai fazer a sua estreia nas competições profissionais.

Ricardo Dias (ex-Académica), Fábio Duarte (ex-Benfica B), Anthony Correia (ex-Estrela da Amadora), Pedro Trigueira (ex-Tondela), Luís Silva (ex-Varzim), Leandro Nascimento (São Joseense, Brasil) e Edson Farias (ex-Penafiel) são as outras caras novas do plantel ribatejano para a época 2022/23.