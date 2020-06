Vilafranquense anuncia saída do diretor desportivo Paulo Cabral

O Vilafranquense anunciou esta quarta-feira a saída do diretor desportivo Paulo Cabral. O sucessor, tal como Record avançou, será Pedro Bessa, ex-Feirense.





"Chegou à União Desportiva Vilafranquense no final do ano transacto para trabalhar num projecto delineado pelo presidente Henrique Sereno tendo por objectivo a solidificação do clube nas competições profissionais, algo que foi alcançado. A aposta revelou-se frutuosa e acertada no trabalho realizado por Paulo Cabral ao operacionalizar um plano desportivo audaz", pode ler-se no comunicado divulgado pelos ribatejanos no Facebook da SAD.O presidente da SAD, Henrique Sereno, agradeceu o contributo do agora ex-dirigente. "O trabalho desenvolvido pelo Paulo Cabral foi muito importante. Agradeço-lhe todo o trabalho abnegado e valoroso que nos ajudou a alcançar os objectivos propostos", vincou.