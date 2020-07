O Vilafranquense anunciou esta quinta-feira em comunicado que os "todos os testes realizados à Covid-19 pelos seus atletas, equipa técnica, estrutura diretiva e funcionários" deu em negativo.





Recorde-se que o plantel às ordens do técnico Quim Machado arrancou os trabalhos com vista à preparação da nova temporada na terça-feira, com os habituais exames médicos.Contudo, não existe ainda uma data para o arranque oficial da época 2020/21. A formação de Vila Franca de Xira irá cumprir a segunda presença consecutiva na 2ª Liga depois da histórica promoção aos escalões profissionais em 2019.