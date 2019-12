Vilafranquense apoia Fernando Gomes a pensar na valorização da 2ª Liga

O Vilafranquense emitiu um comunicado onde assume o apoio à recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol, sublinhando a atenção que deve ser dada pelo organismo aos clubes da Segunda Liga.A União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD, vem, por este meio, manifestar o total apoio à recandidatura de Fernando Gomes à Federação Portuguesa de Futebol, retribuindo, assim, o excelente trabalho que o mesmo tem feito na promoção do Futebol Português, a todos os níveis. Nas seleções nacionais, no desenvolvimento do futebol feminino.Apoiamos a candidatura do Dr. Fernando Gomes porque acreditamos que, no próximo mandato, irá ter especial atenção aos clubes da Segunda Liga, nomeadamente:Primeiro - Defesa do princípio da manutenção da Segunda Liga como competição profissional;Segundo - Defesa da manutenção da chave de repartição igualitária, por TODOS os clubes das competições profissionais (Primeira e Segunda Ligas) das verbas provenientes da Fundo de Solidariedade da UEFA;Terceiro - Defesa do princípio da inclusão dos clubes da Segunda Liga na discussão e reflexão do "Estudo da Sustentabilidade do Futebol Português".Por isto, pelo que tem feito e muito que irá fazer, apoiamos incondicionalmente a recandidatura de Fernando Gomes à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.Henrique SerenoPresidente da União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD