Vilafranquense aponta a melhoramento de condições para "chegar a patamares superiores"

O Vilafranquense voltou a fazer história pela segunda época consecutiva. A formação de Vila Franca de Xira assegurou uma inédita permanência na 2ª Liga depois de em 2018/19 ter subido pela primeira vez, desde que o clube foi criado em 1957, a um escalão profissional de futebol.





Em comunicado, os ribatejanos dão parabéns a Nacional e Farense pela subida à Liga NOS e apontam no sentido de "investir no melhoramento das condições" para no futuro atingirem "patamares superiores".A coragem e a superação distinguem os bravos. Hoje, estamos juntos e unidos na luta contra o Covid-19 e a seguir estaremos preparados e a postos para enfrentar a nossa segunda época consecutiva na Segunda Liga, fruto do esforço e da paixão de tantos.Continuaremos a investir no melhoramento das condições para que todos possam dar o seu melhor com o objectivo de chegarmos a patamares superiores.A União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD, aproveita para felicitar o CD Nacional e o SC Farense pela subida à Liga NOS. Gostaríamos de agradecer a todos os sócios, adeptos, simpatizantes, atletas e demais profissionais, bem como aos patrocinadores e parceiros, toda a colaboração que tornou possível o cumprimento deste objetivo.Sempre Unidos Venceremos !!