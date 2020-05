Quim Machado prepara-se para assumir o Vilafranquense, segundo Record apurou. O acordo com o treinador, de 53 anos, está próximo de acontecer naquele que poderá ser o regresso ao ativo de quem protagonizou a subida de duas equipas à 1.ª Liga na última década: o Tondela, em 2014/15, e o Feirense, em 2010/11. Machado teve uma época sabática em 2019/20 depois de ter orientado o Arouca na 2.ª Liga em 2018/19.





Recorde-se que os ribatejanos estão sem treinador desde que anunciaram a saída de Armando Evangelista, a 13 de maio, depois de SAD e técnico não terem chegado a acordo para a renovação do contrato. Evangelista cumpriu apenas cinco jogos oficiais e acabou por assegurar o objetivo no momento em que a prova parou: a permanência na 2.ª Liga.Em 2018/19, a equipa de Vila Franca de Xira alcançou, com a ajuda de Filipe Moreira, uma subida inédita a um escalão profissional, tendo o técnico transitado para 2019/20.