Vilafranquense apresenta equipa técnica encabeçada por Carlos Pinto

O Vilafranquense apresentou a nova equipa técnica para a temporada 2021/22 em que Carlos Pinto continua a ser o treinador principal depois de ter findado a última época ao comando dos ribatejanos.





Ricardo Rocha (treinador-adjunto) continuará a coadjuvar o técnico que desde 2017 conta duas subidas de divisão à 1ª Liga (Santa Clara e Famalicão) mas que não conseguiu impedir a descida da formação de Vila Franca de Xira após ter assumido o comando da equipa a 12 jogos do fim. O atraso no processo de licenciamento do Cova da Piedade valeu a descida aos piedenses à Liga 3 e o convite da Liga ao Vilafranquense para permanecer nos campeonatos profissionais.De resto, a equipa técnica é toda nova.sabe que Pedro Machado (adjunto), Pedro Reis (fisioterapeuta), João Gavazzo (fisiologista) e Carlos Fialho (treinador de guarda-redes) não integram a nova equipa técnica.Em sentido contrário, os vilafranquenses anunciaram a contratação do preparador físico Mário Cardoso (passou por Feirense, Marítimo e Nottingham Forest) e do analista João Araújo (esteve no Leixões e Benfica de Castelo Branco).