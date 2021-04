Vilafranquense apresenta novos diretores para a formação

A SAD do Vilafranquense apresentou esta quinta-feira a nova direção para a formação com nomes reconhecidos entre os adeptos dos ribatejanos. Luís Faria será o diretor e garantiu que a "principal ambição vai passar por formar jogadores". "Não só do ponto de vista técnico e tático, como também o aspeto comportamental. A atitude e o caráter são valores que devem ser sempre transmitidos aos mais jovens", declarou Faria em declarações numa publicação partilhado pelos unionistas no Facebook.





Já Fernando Santos será o subdiretor para a formação do emblema de Vila Franca de Xira. "Espero colaborar não só na formação do atleta enquanto jogador, como também enquanto homem", ressalvou.Luís Faria tem 56 anos e fez um pouco de tudo no Vilafranquense. Começou no União aos 11 e percorreu todos os escalões de formação como jogador, carimbando inclusivamente uma subida à primeira divisão de juniores. Representou o clube em quatro temporadas como sénior, equipa do qual viria a ser treinador-adjunto com Pedro Borreicho como técnico principal. Faria foi ainda coordenador do futebol de formação dos ribatejanos, diretor da equipa sénior e diretor de várias equipas da formação.Já Fernando Santos tem 47 anos e é outro homem bem conhecido dos adeptos de Vila Franca de Xira. 'Fanan', como também é conhecido, esteve ligado à equipa de juniores que fez história em seis anos: ajudou a alcançar quatro subidas de divisão, do escalão distrital à primeira divisão. Foi guarda-redes nos escalões de formação do Vilafranquense e, mais tarde, desempenhou também funções como treinador adjunto e de guarda-redes nas equipas de base.