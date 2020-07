Vilafranquense apresenta Vitinho (ex-Cova da Piedade) como aposta para o ataque

Vitinho foi oficializado esta segunda-feira como reforço do Vilafranquense para o ataque. O brasileiro tem 27 anos e alinhava no Cova da Piedade a época transata.





"Estou muito feliz por ter sido convidado a fazer parte deste projecto ambicioso. Estou sinceramente convicto que podemos surpreender", vincou em declarações ao Facebook da SAD ribatejana, fazendo depois uma auto-avaliação: "Tenho bom drible e sou rápido. Venho para ajudar e estou aqui para somar."Victor Carvalho de nome próprio alinhou pela primeira vez na Europa nos polacos do RKS Raków e já conta com um passado com substância por Portugal. Além dos piedenses já havia jogado no Elétrico, Praiense, Mirandela e Vizela. Em 2019/20, disputou 25 encontros oficiais e ainda apontou um golo.O extremo esquerdo é o quarto reforço oficializado pela formação de Vila Franca de Xira depois de Diogo Coelho (ex-Nacional), Leo Cordeio (ex-Lusitânia Lourosa) e Marcos Vinícius (ex-Chapecoense).