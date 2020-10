Vilafranquense assegura Jefferson Santos e José Varela

O Vilafranquense, da Liga Pro, assegurou a contratação do médio defensivo brasileiro Jefferson Santos e do avançado José Varela, segundo a lista esta terça-feira divulgada pela Liga portuguesa de Futebol Profissional.

O médio defensivo brasileiro, 27 anos e 1,92 metros, foi formado na Ponte Preta do Brasil, tendo alinhado em Portugal no Santa Clara e Leixões, depois esteve duas épocas nos croatas do Hajduk Split da Croácia e, nas últimas três temporadas, representou o Chaves.

José Varela, avançado de 23 anos, teve sua formação no Real e Loures, rumando, em 2016, para o Aves. Na época passada, disputou nove jogos na formação principal avense, além de ter alinhado em 34 partidas pela formação de sub-23, apontando seis golos.

O Vilafranquense ocupa a 15.ª posição na Liga Pro, com apenas quatro pontos ao fim de cinco jornadas efetuadas.