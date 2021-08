Vilafranquense assegura Nathan Bizet e Marcos Valente, o 23º e o 24º reforço da época

O Vilafranquense contratou mais dois jogadores, depois de ainda esta terça-feira ter oficializado a aquisição do extremo Ença Fati. Desta feita, os unionistas reforçam-se com o central português Marcos Valente, que deixa o Trofense, e com o avançado Nathan Bizet, avançado francês que chega dos gauleses do Red Star.





Bizet, de 24 anos e 1,90 metros, já havia jogado duas partidas e apontado um golo esta época pelo Red Stad. Quanto a Marcos Valente, 27 anos e 1,95 metros, mudou-se para a Trofa esta temporada tendo realizado apenas um encontro oficial.Desta feita, a equipa de Vila Franca de Xira confirma a entrada de um total de 24 reforços em 2021/22.Foram contratados os guarda-redes Adriano Facchini (Cova da Piedade) e Luís Ribeiro (Penafiel); os defesas Bruno Sousa (Casa Pia), Edu Machado (Leixões), Mike Moura (Académica), Léo Bahia (Oliveirense), Gabriel Pereira (Volta Redonda), Prince Mendy (Laval), Bruno Rafael (Benfica Castelo Branco), Simão Júnior (Estoril), Marcos Valente (Trofense) e Deyvison (Ethnikos Achnas); os médios Filipe Melo (Farense), João Jaquité (Tondela), Bernardo Martins (Paços de Ferreira), Idrissa Dioh (Brest) e Yohan Miranda (Trofense); os avançados Nathan Bizet (Red Star), Nenê (Leixões), Belkheir (Leixões) Balla Sangaré (Vitória de Sernache), Wagner (Penafiel), Ença Fati (Feirense) e Umaro Baldé (Marítimo).Do plantel da temporada 2020/21 transitaram apenas Eric Veiga, Evandro Brandão, Leo Cordeiro, André Ceitil, André Dias e Nuno Rodrigues. Neste momento, o técnico Filipe Gouveia conta com 30 jogadores à disposição no plantel.