Vilafranquense bate Rio Maior em jogo-treino

O Vilafranquense bateu o Rio Maior, no Municipal de Rio Maior, na segunda-feira, por 1-0, num jogo-treino em que Rui Borges colocou em campo vários jogadores menos utilizados das três primeiras jornadas da Liga Sabseg.Belkheir apontou o único golo do encontro.O extremo francês estreou-se esta temporada na vitória ante o Trofense (1-3), entrando para os últimos 15 minutos da partida na Trofa. Recorde-se que o jogador, de 23 anos, esteve a contas com um processo disciplinar que o afastou dos trabalhos da equipa no início do mês.