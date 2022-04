Vilafranquense celebra 65º aniversário e equipa abre treino na quarta-feira

A União Desportiva Vilafranquense cumpre esta terça-feira o 65º aniversário, resultante da fusão, a 12 de abril de 1957, de quatro outros clubes: Operário Futebol Clube Vilafranquense (1913), Águia Sport Club Vilafranquense (1924), Ginásio Clube Vilafranquense (1933) e Óquei Clube Vilafranquense (1951).No Campo do Cevadeiro, o diretor-geral, Luís de Sousa, levou a cabo um momento solene com o içar da bandeira.Amanhã, os unionistas irão celebrar com todos os adeptos abrindo o treino da equipa profissional de futebol a todos os que desejarem comparecer a partir das 17 horas, no Cevadeiro, em Vila Franca de Xira.