Vilafranquense com o grupo completo pela primeira vez esta época

O Vilafranquense contará com o grupo completo pela primeira vez esta época, na receção ao Rio Ave, agendada para esta segunda-feira na casa emprestada do Estádio Municipal de Rio Maior.Nem Carlos Pinto, técnico que começou a temporada, nem Filipe Gouveia, tiveram a possibilidade de ter todos os jogadores à disposição desde o primeiro embate oficial, em agosto, face a lesões, castigos ou casos positivos de Covid-19.Na última partida, em Faro ante o Farense, Gouveia não contou com cinco jogadores. Léo Cordeiro, Marcos Valente e André Ceitil cumpriram um jogo de castigo por sequências de cartões amarelos, ao passo que Filipe Melo e João Jaquité ainda recuperavam de lesão.Os dois médios treinaram esta semana a 100 por cento pelos ribatejanos e, o mesmo é dizer, que o Vilafranquense tem todo o grupo à disposição desde que arrancou a temporada, considerando que André Ceitil esteve desde o início de 2021/22 com o plantel, ainda que só tivesse sido inscrito em janeiro, fruto de uma grave lesão.Assim, o técnico Gouveia conta com a difícil tarefa de escalar um onze tendo 28 jogadores à disposição. Destes, há dois que ainda não se estrearam esta época: o médio brasileiro Yohan Miranda e o guarda-redes bósnio Suan Besic.O Vilafranquense é 12º classificado, com 29 pontos, à entrada para a 25ª jornada da Liga Sabseg.