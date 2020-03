A Liga Portugal anunciou esta quarta-feira que a SAD do Vilafranquense apresenta a situação regularizada no seio do organismo, depois de um atraso no envio da documentação ter colocado os ribatejanos em incumprimento.





O clube de Vila Franca de Xira passou por um mau momento em dezembro, altura em que foi denunciada uma situação de salários em atraso no plantel profissional . Esse período conturbado ficou para trás, originando-se a entrada de Henrique Sereno para o cargo de presidente da SAD. Desde então, a sociedade tem vindo a regularizar todas as dívidas que tinha a seu cargo.No mesmo comunicado, o Boavista também aparece como cumpridor, algo que Record também já noticiou