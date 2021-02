O Vilafranquense informou esta quarta-feira que Gabriel Honório já não é jogador da formação da Segunda Liga, depois de as duas partes terem acertado uma rescisão amigável.





"A União Desportiva Vilafranquense Futebol SAD,comunica que chegou acordo com o jogador Gabriel Honório para a rescisão amigável do contrato que ligava ambas as partes. Agradecemos ao Gabi todo o empenho e profissionalismo que sempre enveredou ao serviço do nosso emblema", pode ler-se em comunicado.O dianteiro brasileiro, de 24 anos, chegou no verão depois de ter alinhado no Luverdense e não cumpriu qualquer encontro oficial pela formação de Vila Franca de Xira.