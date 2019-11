A equipa de futebol sénior do Vilafranquense concorre ao prémio de 'Equipa do Ano' de 2019 do concelho de Vila Franca de Xira. A decisão será revelada na Gala de Mérito do município que ocorre a 22 de novembro no Pavilhão Multiusos, na sede do concelho.





A concurso frente à formação que alcançou uma inédita subida à 2ª Liga estão a Estafeta Mista Júnior de Triatlo do Alhandra, campeã da Europa da categoria, e as campeãs nacionais Elite Júnior em ginástica acrobática feminina (Filipa Henriques, Maria Gaspar e Liana Asseiceiro), da Sociedade Euterpe Alhandrense.