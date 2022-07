Vilafranquense confirma chegada de Pedro Trigueira

O guardião, de 34 anos, cumpriu 30 jogos oficiais pelo Tondela na última temporada. Em Vila Franca de Xira, Trigueira vai lutar, para já, por um lugar na baliza com Fábio Duarte e Luís Ribeiro."Experiência, competência e qualidade. Tudo isto combinado com a raça ribatejana. É o que traz o mais recente reforço do UDVilafranquense...", pode ler-se nas redes sociais dos unionistas.