Vilafranquense confirma matematicamente a permanência na Liga Sabseg

O Vilafranquense confirmou matematicamente a permanência na Liga Sabseg este domingo, após triunfar na casa do FC Porto B, por 1-0 , face ao golo solitário de Nené.Os ribatejanos subiram ao nono lugar da classificação, com 41 pontos, nesta que é a melhor classificação da temporada. A pontuação, essa, é a melhor da história do clube na competição. Com nove pontos por disputar, nem Varzim, nem Trofense nem a já despromovida Académica podem alcançar os unionistas.Os homens de Filipe Gouveia partem para a quarta época consecutiva no segundo escalão do futebol nacional, em 2022/23. Em 2019, a equipa de Vila Franca de Xira alcançou a inédita subida na sua história à 2ª Liga.Na temporada de estreia, o Vilafranquense terminou no 16º posto mas num campeonato reduzido a 24 rondas por conta da Covid-19. Em 2020/21, a descida sucedeu mesmo em campo por conta do 17º lugar em 34 jornadas. Contudo, o falhanço no licenciamento por parte do Cova da Piedade 'safou' os ribatejanos que estão agora bem mais tranquilos na prova.