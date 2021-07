Vilafranquense confirma o experiente Adriano Facchini na baliza

O Vilafranquense anunciou, tal como Record noticiou, este sábado a contratação de Adriano Facchini para a baliza até junho de 2022. O guarda-redes brasileiro, de 38 anos, já treina há vários dias com os restantes companheiros no Campo do Cevadeiro.





"Sinto-me muito feliz em representar este clube. Farei tudo o que estiver ao meu alcance para juntamente com os meus colegas e todo o staff alcançarmos os objectos traçados para esta temporada", afirmou na apresentação pelos ribatejanos em declarações transcritas na página de Facebook do Vilafranquense.Facchini alinhou na última temporada ao serviço do Cova da Piedade que acabou por ser relegado para a Liga 3 na secretaria, entrando o Vilafranquense para o lugar dos piedenses. Em Portugal, o guardião de 1,87 metros já havia alinhado no Gil Vicente, União da Madeira, Aves e Nacional.