Vilafranquense defronta equipa do Sindicato de Jogadores em Peniche

O Vilafranquense vai realizar dois jogos-treino esta terça-feira, no estágio que está a levar a cabo em Peniche. Às 10 horas, os homens de Rui Borges medem forças com a equipa do Sindicato de Jogadores, orientada por Nandinho.Às 18 horas, é a vez dos unionistas entrarem em campo para medirem forças com o Torreense, recém-promovido à Liga Sabseg.Depois, a equipa de Vila Franca de Xira realizará ainda mais quatro encontros particulares, até à estreia oficial agendada para o fim-de-semana de 7 de agosto, na casa do Moreirense, a contar para a 2ª liga portuguesa. Na sexta-feira, defronta o Benfica B, no Seixal. A 27 de julho, jogará em Mafra com a equipa local.A 28 de julho, volta a entrar em campo para um jogo com adversário ainda a designar. Por fim, a 30 de julho, o Vilafranquense fecha a ronda de jogo de pré-época com o Estoril, no Campo do Cevadeiro, às 18 horas.Nesta pré-temporada, a equipa que alcançou o 12º lugar na última Liga Sabseg soma derrotas ante Sporting (1-0) e FC Porto (2-0) e triunfos diante de Trofense (2-0) e Sporting B (1-0).