Lucas Felippe, médio brasileiro, de 21 anos, que em 2020/21 jogou no Mantova por empréstimo do Hellas Verona, foi descartado pelo Vilafranquense devido a exigências de última hora por parte do representante do jogador.





Noutra nota, a equipa ribatejana tem treinado em Samora Correia em virtude do tratamento a que o relvado do Cevadeiro está a ser sujeito.