Vilafranquense despede-se de Filipe Gouveia

O Vilafranquense anunciou esta sexta-feira o fim da ligação com o Filipe Gouveia, o técnico que levou os ribatejanos à melhor classificação de sempre da equipa sénior de futebol."A UD Vilafranquense, Futebol SAD informa que a administração e o treinador da equipa de Futebol Profissional, Filipe Gouveia não renovaram o contrato para a temporada 22/23. A SAD enaltece todo o empenho e dedicação que o treinador demonstrou pelo projeto e deseja as maiores felicidades para a sua carreira futura, estando certo que a mesma será recheada dos maiores êxitos pessoais e profissionais. O agradecimento é dirigido também aos adjuntos Miguel Pinto, Leandro Monteiro e Ricardo Fonseca que, juntamente com Filipe Gouveia, terminam contrato com a União Desportiva Vilafranquense", pode ler-se em comunicado.O treinador português, de 49 anos, entrou à quarta jornada da Liga Sabseg, em 2021/22, rendendo no cargo Carlos Pinto, que deixou os unionistas no último lugar da prova, com um ponto.Gouveia findou o segundo escalão do futebol nacional na 12ª posição, com 41 pontos em 34 jornadas, alcançando o objetivo da permanência a quatro rondas do fim.Segundojá noticiou, Rui Borges, ex-Nacional, será o seu sucessor em Vila Franca de Xira. A SAD anunciou queria continuar com Gouveia mas o técnico revelou que ninguém da sociedade vilafranquense o contactou . "Ninguém do Vilafranquense disse se contava ou não comigo para a próxima temporada", adiantou a 20 de maio.