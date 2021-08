O Vilafranquense informou esta quarta-feira que chegou a acordo com José Varela para a rescisão amigável do contrato das duas partes, que durava até ao final da presente temporada. O extremo havia sido contratado em outubro de 2020 mas cumpriu a segunda parte da época 2020/21 emprestado ao Leça, do Campeonato de Portugal.





"Ao Varela demonstramos a nossa mais profunda gratidão, desejando-lhe ainda a melhor das sortes tanto a nível pessoal como profissional", informaram os ribatejanos através das contas nas redes sociais.O jogador, de 23 anos, havia sido chamado a última pré-temporada e até cumpriu 22 minutos na eliminação da Allianz Cup (0-3), aos pés do Arouca. Ao todo, o jovem que cumpriu a maior parte da formação no Real alinhou em 10 partidas oficiais pelo Vilafranquense.