Vilafranquense empresta José Varela ao Leça

José Varela foi emprestado ao Leça até ao final da temporada. O extremo cabo-verdiano contratado pelo Vilafranquense até junho de 2022 no mercado de verão somava até à data nove presenças oficiais pelos ribatejanos e vai ganhar minutos na formação do Campeonato de Portugal. A equipa de Leça da Palmeira ocupa neste momento o primeiro lugar da Série C da prova.





O dianteiro, de 23 anos, era um jogador livre no defeso de verão depois de findar o vínculo que o ligava ao Aves.