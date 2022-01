Vilafranquense está indignado com arbitragens e será recebido pelo Conselho de Arbitragem

O Vilafranquense vai ser recebido pelo Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol nos próximos dias.Preocupado com as arbitragens dos últimos jogos, sobretudo nos encontros frente ao Casa Pia (0-2) e Penafiel (4-3), o clube de Vila Franca de Xira vai ser recebido pelo Conselho de Arbitragem para esclarecer os critérios colocados em prática, que acredita não tem sido nem justos nem equivalentes.A 5 de janeiro, o diretor-geral do Vilafranquense, Luís de Sousa, pediu respeito e garantiu que a SAD está a equacionar a contratação de um assessor para a arbitragem. "Nem vai ser a última porque errar é humano mas, frente ao Casa Pia, assistimos a algo que nos leva a pensar que teremos que investir num assessor para a arbitragem, quer para prepararmos os jogadores para as novas regras do jogo e atualizações constantes das mesmas, quer para saber lidar com decisões erráticas ou desastrosas como aquela que assistimos frente ao Casa Pia", reiterou a