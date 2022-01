Vilafranquense fez a melhor primeira volta na 2ª Liga e com Filipe Gouveia em destaque

Treinador Época(s) Jogos Vitórias Empates Derrotas Pontos Média pontos/jogo Filipe Gouveia 2021/22 14 4 6 4 18 1,29 Filipe Moreira 2019/20 19 4 6 9 18 0,95 João Tralhão 2020/21 15 2 10 3 16 1,07 Carlos Pinto 2020/21 e 2021/22 15 2 4 9 10 0,67 Armando Evangelista 2019/20 5 2 0 3 6 1,2 Quim Machado 2020/21 7 1 3 3 6 0,86

Filipe Gouveia não começou a temporada com o Vilafranquense mas foi sob o comando do antigo técnico dos sauditas do Al-Jabalain que os ribatejanos passaram a viver um momento convincente. A 24 de agosto foi oficializado como sucessor de Carlos Pinto , treinador que transitou de 2020/21, uma época que acabou em agonia para o clube de Vila Franca de Xira face à descida no relvado revertida apenas pela inscrição tardia do Cova da Piedade.Desde então, a equipa de Vila Franca de Xira tem mostrado progresso ao nível dos resultados. O Vilafranquense estava no 18º e último lugar à terceira jornada, aquando da saída de Carlos Pinto e figura agora num mais confortável 12º posto na 2ª Liga, com 11 pontos à maior sobre o primeiro clube na zona de despromoção direta à Liga 3.A época de 2021/22 registou a melhor segunda volta dos unionistas a nível pontual. Nas 17 primeiras jornadas do campeonato, os homens de Vila Franca chegaram aos 19 pontos. Na época passada pela mesma altura, a equipa somava 18 pontos e estava no 13º posto. Em 2019/20, temporada de estreia na 2ª Liga, o Vilafranquense dobrou a segunda volta com 17 pontos: um ponto em média por jornada.A vitória sobre o Trofense fora de portas (1-3) colocou também Filipe Gouveia como treinador do Vilafranquense com mais pontos obtidos na Segunda Liga, a par de Filipe Moreira, técnico que garantiu a ascensão história aos vilafranquenses aos campeonatos profissionais. Ambos alcançaram 18 pontos ao serviço dos ribatejanos mas Gouveia conseguiu-o em menos jornadas: 14 contra 19 do agora técnico do Lusitânia Lourosa.O atual treinador do Vilafranquense, de 48 anos, conta também a melhor média de pontos: 1,29 por jogo. Armando Evangelista, que apenas orientou a formação de Vila Franca de Xira em seis jornadas, é aquele que mais se aproxima, tendo feito, em 2019/20, a média de 1,2 pontos por ronda na 2ª Liga.