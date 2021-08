O Vilafranquense oficializou a contratação de Idrissa Dioh, médio francês que pertencia aos quadros do Brest, emblema do primeiro escalão do futebol gaulês. Os ribatejanos assinaram um contrato de dois anos com o mais recente reforço para Carlos Pinto.





Dioh, de 22 anos, atuava regularmente pela equipa B do Brest, único clube que conheceu como sénior.