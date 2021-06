Candidatura do Vilafranquense à 2ª Liga foi admitida pela Liga

O Vilafranquense anunciou esta terça-feira ter sido admitido na 2ª Liga após o Cova da Piedade ter apresentado a candidatura à Liga Portugal fora dos prazos estabelecidos.





"A Administração da União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD informa que, após convite da Liga Portugal, o nosso clube reúne todas as condições para que a sua candidatura fosse admitida de modo a participar nas competições profissionais da época 2021-2022. Estamos na Liga Portugal 2!", pode ler-se no comunicado através das redes sociais.A Liga confirmou, entretanto, esse facto. "Pelo presente comunicado oficial, divulga-se que, aderindo ao parecer da Comissão de Auditoria constituída em cumprimento do artigo 11.o da portaria n.o 50/2013, de 5 de fevereiro a Liga Portugal deliberou: 1. Admitir a candidatura da sociedade desportiva União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD a participar nas competições profissionais da época desportiva 2021-22", revelou também em comunicado. A decisão pode não ser definitiva por estar dependente de um eventual recurso da decisão do Cova da Piedade para o Tribunal Arbitral do Desporto.Recorde-se que a equipa de Carlos Pinto ficou no 17º lugar na última época, com 31 pontos em 34 jogos, os mesmos da Oliveirense, última classificada.A formação de Vila Franca de Xira continuará a jogar no Municipal de Rio Maior, a cerca de 50 quilómetros do Campo do Cevadeiro, recinto que deverá começar a ser requalificado até ao final do ano civil.