Vilafranquense garante que o árbitro conferiu informação de Rodrigo

O regresso de Rodrigo Rodrigues à competição acabou por ficar envolto em polémica já para lá do fim do jogo. O nome do avançado brasileiro não aparece no site da Liga Portugal e essa situação levou mesmo ao protesto do jogo por parte da Académica, um embate que terminou empatado a zero em Coimbra.





Segundoapurou junto do Vilafranquense, o árbitro Hugo Silva conferiu que o cartão do jogador não tinha qualquer problema, tal como os outros cartões de membros do plantel do Vilafranquense, já depois de os dados terem sido inseridos na plataforma da Liga antes do apito inicial. Contudo, o juiz da AF Santarém não conseguiu validar a informação respeitante ao avançado brasileiro Rodrigo Rodrigues por não constar na ficha de jogo, após o término da partida, e vai escrever a ocorrência no relatório.Foi, aliás, isso que sublinhou o técnico dos ribatejanos no final da partida. "Antes do jogo entregámos aos árbitros o cartão do jogador. Já falámos com o árbitro e ele admitiu a situação", explicou Carlos Pinto.Esclareça-se que Rodrigo foi suplente-utilizado, entrando em campo à passagem do minuto 79 para o lugar do titular André Claro.