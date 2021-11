Douglas Oliveira será o mais recente membro a integrar a estrutura do Vilafranquense. De acordo com a Globoesporte, o nutricionista da equipa principal do Rio de Janeiro pediu a demissão do Flamengo depois de ter recebido um convite do emblema do segundo escalão do futebol português.





Douglas segue o caminho do compatriota Lucas Albuquerque . No mês passado, o antigo fisiologista do Flamengo deixou o Flamengo, onde trabalhava há quatro anos, para passar a desempenhar funções como coordenador científico do emblema de Vila Franca de Xira.