Vilafranquense inscreve trio de jovens na Liga

Sílvio é o mais recente reforço do Vilafranquense mas não será a única opção acrescentada ao plantel às ordens de Rui Borges. A SAD ribatejana inscreveu nas últimas horas três jovens que poderão vir a participar em jogos da Liga Sabseg em 2022/23.Edson Mucuana é um deles. O extremo luso-moçambicano, de apenas 18 anos, filho do antigo futebolista do Sporting Paíto, cumpriu a pré-temporada com a principal equipa de Vila Franca de Xira e cativou os responsáveis unionistas.Tiago Santos, mais conhecido por Fanã, tem apenas 17 anos e também foi inscrito. O guarda-redes português só conheceu o Vilafranquense como clube na carreira e irá continuar a evoluir na equipa sub-19 que atua na primeira divisão do referido escalão.Por fim, Lucas Moura é uma cara recente no Vilafranquense. Como Record indicou , o guarda-redes brasileiro, de 18 anos, rumou a Portugal a meio do mês passado, deixando para trás o Operário Ferroviário. Também irá atuar, preferencialmente, na equipa de juniores dos ribatejanos.