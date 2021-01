Os ribatejanos estão interessados em Diogo Pinto, médio do Ascoli (Serie B italiana). Desde outubro, o jovem futebolista cumpre um período de empréstimo ao serviço do Potenza, emblema do terceiro escalão transalpino.





O técnico do Vilafranquense, João Tralhão, conhece bem as qualidades do jogador, de 21 anos, das camadas jovens do Benfica, emblema que representou durante quatro temporadas e meia.Diogo Henriques, agente do médio, admite que "o Vilafranquense é um dos clubes interessados, entre outros".