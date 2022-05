Vilafranquense lamenta falhanço do rival Alverca... com 'bicada' à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira

O Alverca lutou até à última pela subida à Liga Sabseg e acabou por falhar a ascensão na segunda mão do playoff diante do Sp. Covilhã, perdendo por 2-0 no agregado. Os alverquenses são o grande rival do Vilafranquense mas o clube de Vilafranquense revelou esta terça-feira, em comunicado, ter lamentado o falhanço desportivo dos vizinhos, aproveitando para apontar o dedo à Câmara Municipal de Vila Franca de Xira.No domingo, Fernando Paulo Ferreira, presidente da autarquia vilafranquense, deslocou-se à Covilhã para ver in loco o jogo que envolvia o vizinho Alverca, algo que os unionistas garantem nunca aconteceu com o seu clube na 2ª Liga. Ora, nesta crítica aberta à edilidade subentende-se também a ausência de obras no Campo do Cevadeiro, espaço que é propriedade da Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. Apesar da promessa de obras de requalificação e do empréstimo aprovado para a realização das mesmas há praticamente um ano, o que é certo é que não há movimentações naquela que foi a casa do Vilafranquense de 1957 até 2019. Em março, Fernando Paulo Ferreira anunciou que o processo encontra-se em "fase de organização do lançamento do concurso para o projeto".Em comunicado, a SAD Vilafranquense deixou uma 'bicada' à autarquia, convidando-a a assistir aos jogos da equipa profissional em Rio Maior, onde os ribatejanos vão jogar pela quarta temporada consecutiva. Ou seja, desde que subiram à 2ª Liga."A União Desportiva Vilafranquense, Futebol SAD congratula o percurso do FC Alverca, Futebol SAD na Liga 3 e lamenta o facto de não concretizarem o objetivo de subida à #LigaPortugalSABSEG. Desta forma, torna-se relevante que a região do Ribatejo esteja representada com o maior número de equipas nas competições profissionais. Por último, lança-se o convite para que os representantes da autarquia de Vila Franca de Xira marquem presença nos jogos disputados na condição de visitado, visto que sempre se disponibilizou um camarote exclusivamente reservado para o executivo camarário. Em três temporadas no segundo escalão de futebol, a Câmara Municipal nunca marcou presença em Rio Maior. Esperemos que não se importe de assistir a partidas a mais de 50 km de Vila Franca de Xira", pode ler-se na nota publicada através do Facebook.