Vilafranquense multado por falta de apanha-bola: a 'culpa' é da pandemia e das férias

O Vilafranquense foi multado em 357 euros pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), por causa da ausência de... apanha-bolas no jogo com o Sp. Covilhã. De acordo com o mapa de castigos esta quarta-feira divulgado, não foi feita qualque reclamação por parte dos beirões, nem houve qualquer atraso na reposição da bola em jogo, mas a multa acabou mesmo por ser aplicada.





O clube de Vila Franca de Xira, refira-se, justificou a situação pelo contexto atual. "O diretor de campo informou que, devido à pandemia e período de férias, é difícil recrutar elementos para esse fim", pode ler-se no mapa de castigos.