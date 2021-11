Vilafranquense notificado pelo TAD devido a rescisão unilateral com Gonçalo Santos

O Vilafranquense já foi notificado pelo Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) devido à rescisão unilateral do contrato de trabalho de Gonçalo Santos. O médio assinou um contrato de seis meses com o clube de Vila Franca de Xira, em dezembro de 2020, com mais um ano de opção caso jogasse em pelo menos metade das partidas que os ribatejanos ainda tinham por disputar.Dos 18 desafios que restavam, Gonçalo Santos atuou em 13, só que no início da presente época acabou dispensado e mais tarde o clube informou o jogador que a cláusula afinal já não seria válida. No entanto, o Sindicato dos Jogadores interveio e após a notificação, o Vilafranquense já entregou o caso ao seu departamento jurídico.