Vilafranquense oferece bilhetes a adeptos que levarem ao jogo com a Oliveirense... amigos e familiares

O Vilafranquense anunciou esta quinta-feira que vai oferecer bilhetes a adeptos que levarem ao jogo com a Oliveirense... amigos e familiares. Esta é uma campanha dos ribatejanos para levar público ao primeiro jogo na condição de visitados em Rio Maior, a contar para a Liga SABSEG 2022/23, que acontecerá já no domingo, a partir das 15h30.Pela quarta temporada consecutiva, a formação de Vila Franca de Xira não jogará no Campo do Cevadeiro, casa habitual até à subida aos escalões profissionais, por falta de obras no recinto que pertence à Câmara Municipal vilafranquense. A alternativa é atuar no Municipal de Rio Maior, a 50 quilómetros do Cevadeiro.Recorde-se que a equipa orientada por Rui Borges perdeu o jogo inaugural na temporada, ao ser derrotada pelo Moreirense (1-0), em Moreira de Cónegos, no último fim-de-semana.