Vilafranquense oficializa contratação de Bruno Sousa

O Vilafranquense oficializou esta terça-feira a contratação do defesa Bruno Sousa até junho de 2023. O lateral-direito português, de 25 anos, formou-se no Paços de Ferreira e na última temporada cumpriu 19 jogos oficiais no Casa Pia, apontando ainda um golo.





Na apresentação pela equipa de Vila Franca de Xira, Bruno Sousa garantiu ser "um lateral que gosta de ter bola". "Chego com uma ambição muito grande. Serei mais um a ajudar o União a alcançar os seus objetivos", vincou o jogador, que Record já havia noticiado , e que irá concorrer agora com Edu Machado pela posição de lateral-direito.Sousa começou a carreira sénior no P. Ferreira e depois envergou as camisolas de Oliveirense, Gondomar, Aves Sub-23, Praiense até chegar em 2020/21 ao Casa Pia.Este é o 5º reforço confirmado pelos ribatejanos para a nova temporada, depois de Léo Bahia (Oliveirense), Edu Machado (ex-Leixões), Luís Ribeiro (ex-Penafiel) e Bruno Rafael (ex-BC Branco).