O Vilafranquense oficializou a contratação do defesa-central Gabriel Pereira, tal como Record noticiou. O brasileiro, de 21 anos, atuava até então nos brasileiros do Volta Redonda e já treina com os restantes companheiros da formação orientada por Carlos Pinto.





O jogador faz a estreia fora do Brasil onde havia passado toda a curta carreira. Formou-se no Volta Redonda, atualmente na Série C, e teve ainda uma passagem, por empréstimo pelo Sampaio Corrêa.