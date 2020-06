O Vilafranquense oficializou esta terça-feira a contratação de Diogo Coelho, ex-Nacional, sem revelar a duração de contrato.





"Sou um central experiente, maduro, gosto de subir no terreno e de equipas que tenham bola, sou jogador de construção e tenho a certeza que fiz uma boa opção", vincou o defesa português, de 26 anos, em declarações ao Facebook da SAD ribatejana.O central que passou por Sporting da Covilhã, Chaves ou Académica garantiu estar "muito satisfeito com o projeto" do emblema de Vila Franca de Xira. "Confio nas pessoas que fazem parte da estrutura e isso foi suficiente para dar este passo", asseverou ainda.Além de Diogo Coelho, a equipa de Quim Machado conta já com o regresso de Leandro Antunes , avançado emprestado ao Marinhense na última época.