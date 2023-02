Vilafranquense oficializa dispensa do técnico Rui Borges

O Vilafranquense oficializou esta sexta-feira a dispensa do técnico Rui Borges do comando da equipa, tal comoantecipou."A União Desportiva Vilafranquense - Futebol SAD vem por este meio comunicar que chegou a acordo para a rescisão de contrato com o treinador Rui Borges e a sua equipa técnica. Agradecemos o empenho e profissionalismo que sempre demonstraram ao serviço da SAD, e desejamos os maiores sucessos pessoais e profissionais", pode ler-se em comunicado partilhado no Twitter.A equipa com sede em Vila Franca de Xira segue na melhor classificação de sempre na Liga Sabseg: um 5º lugar com 30 pontos ao cabo de 19 jornadas e a apenas quatro pontos do 3º, lugar de playoff de acesso à Liga Bwin.A Rui Borges irá suceder, como informou o nosso jornal, Ricardo Chéu, treinador livre após deixar o DOXA, do Chipre, em janeiro.