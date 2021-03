Vilafranquense oficializa saída de João Tralhão e três adjuntos

O Vilafranquense anunciou o "acordo para a rescisão do contrato" entre o treinador João Tralhão e a SAD ribatejana, tal como Record noticiou.





COMUNICADO



Além do técnico português, de 40 anos, também deixam a equipa técnica os adjuntos Luís Tralhão, João Salgado e Rui Vaz.A SAD da União Desportiva Vilafranquense e o treinador João Tralhão chegaram a acordo para a rescisão do contrato que ligava as duas partes.Além do treinador, também os seus adjuntos, Luís Tralhão, João Salgado e Rui Vaz, deixam de exercer funções no clube, a quem a SAD do União agradece o empenho e profissionalismo que sempre empregaram ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais.