Vilafranquense perde com Torreense em jogo-treino

Os ribatejanos visitaram o Torreense para disputarem um particular que acabou com a vitória da equipa da casa, por 1-0. O treinador do Vilafranquense, Filipe Gouveia, colocou no Campo Manuel Marques todos os jogadores disponíveis e aproveitou para observar alguns dos menos utilizados.O próximo jogo da formação de Vila Franca de Xira acontece diante do Mafra, no domingo, em encontro da 4ª ronda da Taça de Portugal, em que os unionistas jogarão na condição de visitados.