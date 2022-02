Vilafranquense perde trio por castigo para a deslocação a Faro

O Vilafranquense tem uma tripla contrariedade para o jogo com o Farense, no Estádio São Luís, no domingo, em jogo a contar para a 24ª jornada da Liga Sabseg.O técnico Filipe Gouveia não vai poder contar com três jogadores por castigo após uma sequência de amarelos. Marcos Valente, um dos atletas suspensos, tem sido um dos esteios da defesa dos ribatejanos e é o jogador com mais minutos em campo, depois de Prince Mendy, o central que deverá ser escolhido para render o português.No meio-campo, há mais duas baixas. Léo Cordeiro viu o quinto amarelo na vitória ante a Académica (2-1) e falha a viagem a Faro tal como acontece com o também médio André Ceitil, ficando assim reduzidas as opções de Gouveia.Com os médios Filipe Melo e João Jaquité em dúvida, o francês Idrissa Dioh é o único 'certo' no meio-campo do Vilafranquense no fim-de-semana.O emblema de Vila Franca de Xira figura no 12º lugar da Liga Sabseg, com 29 pontos em 23 jornadas, mais cinco do que os algarvios.