Vilafranquense promove ação solidária no duelo com o FC Porto B

O Vilafranquense vai aproveitar a receção ao FC Porto B marcada para domingo, às 11 horas, para levar a cabo uma campanha solidária de recolha de bens.A partida da Liga Sabseg realiza-se no Estádio Municipal de Rio Maior e os adeptos ribatejanos têm transporte e bilhete para o jogo de forma gratuita, mas em troca precisam de entregar um bem alimentar ou outro de primeira necessidade.A iniciativa reverte para a Rede de Emergência Alimentar, uma resposta estruturada a partir do Banco Alimentar em parceria com a ENTRAJUDA e que está assente nas Instituições de Solidariedade Social, nas Juntas de Freguesia e outras entidades que prestam apoio.