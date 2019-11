O Vilafranquense foi punidos com dois jogos à porta fechada pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol que serão cumpridos ante Académica e Leixões, a contar para a Segunda Liga, a 30 de novembro e 15 de dezembro, respetivamente. A SAD ribatejana não irá recorrer da decisão.





O castigo acontece face a incidências relativas ao jogo que carimbou a subida inédita do clube de Vila Franca de Xira às ligas profissionais, a 16 de junho, frente à União de Leiria. O jogo findou com um desempate de penáltis favorável aos da casa e com uma consequente invasão de campo por parte dos adeptos.