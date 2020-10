Vilafranquense recebe um renovado Rúben Gonçalves por empréstimo do Rio Ave

O Vilafranquense anunciou a contratação de Rúben Gonçalves por empréstimo do Rio Ave. O médio português, de apenas 21 anos, é reforço para a equipa de Quim Machado até ao final da presente temporada.





Rúben Gonçalves prolongou o vínculo que o liga aos rioavistas até junho de 2022 antes de deixar o clube de forma temporária e rumar a Vila Franca de Xira. "Estreou-se na época passada na Liga NOS com a camisola verde e branca e tem sido presença assídua junto da equipa principal. Pelo valor que lhe é reconhecido, entende-se que as suas capacidades devem ser potenciadas noutro contexto competitivo, como é a Liga Pro, onde o médio representará esta temporada, por empréstimo, o UD Vilafranquense", pode ler-se no comunicado publicado pela formação de Vila do Conde.O jogador formado no Valonguense e no Rio Ave, que irá envergar a camisola 88 dos ribatejanos, fez a estreia pelos vilacondenses em 2019/20, mais propriamente em junho último, frente ao V. Setúbal.Além de Rúben Gonçalves, o Vilafranquense oficializou as contratações de José Varela e Jefferson Santos, por duas e uma temporada, respetivamente, tal como Record havia noticiado